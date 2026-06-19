Uma venda a descoberto na CSN
Ativo colocado no mercado ainda não foi quitado
Há uma peculiaridade no pacote de logística que a siderúrgica CSN colocou à venda. A Tora, uma das empresas na vitrine, ainda não foi totalmente paga aos antigos donos. Parte do saldo segue em aberto.
A CSN informa que não há nenhum descumprimento das condições de pagamento acordadas entre as partes para a compra da Tora; e que não haverá transferência de controle acionário de ativos de infraestrutura em negociação, como a operadora logística.