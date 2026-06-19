Uma venda a descoberto na CSN

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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Há uma peculiaridade no pacote de logística que a siderúrgica CSN colocou à venda. A Tora, uma das empresas na vitrine, ainda não foi totalmente paga aos antigos donos. Parte do saldo segue em aberto.

A CSN informa que não há nenhum descumprimento das condições de pagamento acordadas entre as partes para a compra da Tora; e que não haverá transferência de controle acionário de ativos de infraestrutura em negociação, como a operadora logística.