Uma disputa de R$ 1 bilhão toma conta do litoral paulista

As prefeituras de Ilhabela e São Sebastião, ambas no litoral de São Paulo, travam uma briga milionária na Justiça em torno do pagamento por parte da União de royalties de petróleo. A disputa tem como pano de fundo a redefinição geográfica dos mares das duas cidades — o que beneficiou o município de São Sebastião. A prefeitura de Ilhabela tenta manter os mais de 900 milhões de reais à cidade, mas foi derrotada na Justiça de São Paulo e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entenderam que os recursos devem ser enviados a São Sebastião. Do lado do município continental, está uma associação que vem colecionando sucessos e polêmicas em processos de redistribuição de royalties: a Nupec. O caso vai para o Supremo Tribunal Federal (STF).

