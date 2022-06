Um terço dos brasileiros está com as contas de luz e do cartão atrasadas

A pesquisa eleitoral da FSB/BTG divulgada nesta semana trouxe dados preocupantes sobre a economia e chama a atenção a quantidade de brasileiros que estão com contas atrasadas. Nos últimos três meses, pouco mais de um terço dos eleitores disseram estar com conta de luz atrasado. Um terço está com a fatura do cartão de crédito em atraso. Cerca de 30% estão com contas de água e telefone atrasadas. O atraso no aluguel atinge 11%.

