Um em cada três brasileiros está pessimista com o mercado de trabalho

Um a cada três trabalhadores brasileiros estão pessimistas em relação ao mercado de trabalho em razão das incertezas quanto aos rumos da economia. O dado é de pesquisa realizada pela Pearson, multinacional inglesa do ramo da educação, em parceria com o Google lançada nesta quinta-feira, 20. Outros três países, Reino Unido, Estados Unidos e Índia, também foram abarcados pelo estudo, sendo que o nível de pessimismo dos brasileiros com seu mercado de trabalho é maior do que o registrado nessas regiões. No caso da Índia, o percentual é de apenas 6%.

Os principais motivos para a insatisfação profissional dos brasileiros são a baixa remuneração e falta de reconhecimento. Sobre ganhos financeiros, 33% afirmam não ter rendimentos suficientes para pagar suas contas. Ao mesmo tempo, o salário é colocado como um dos principais benefícios trabalhistas para 81%, seguido pelo direito a plano de saúde e bem-estar (48%) e licença parental e cuidados infantis (16%). Já quando o assunto é seu futuro profissional, 40% dizem acompanhar como a tecnologia pode impactar suas carreiras nos próximos anos.

Siga o Radar Econômico no Twitter