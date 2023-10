Uber firma parceria com entidade visando mais motoristas mulheres

A Uber e o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) anunciaram uma parceria nesta terça-feira, 3, voltada ao público feminino. O foco da iniciativa é divulgar a plataforma da Uber como opção de geração de renda com flexibilidade para mulheres empreendedoras. “Sempre buscamos incentivar que mais mulheres assumam a direção de carros e de suas vidas também”, diz Gabriela Barbosa, gerente de Políticas Públicas da Uber, lembrando que o empoderamento feminino está relacionado à independência financeira. A companhia tem o entendimento de que as usuárias da plataforma tendem a se sentir mais confortáveis ao serem atendidas por motoristas mulheres, outra razão para o estímulo ao segmento.

Segundo pesquisa dos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão, com apoio da Uber, 91% das motoristas do aplicativo afirmam que a atividade lhes proporcionou mais independência e autonomia. Também nove a cada dez motoristas consideram a renda gerada através da plataforma como fundamental, já que 92% sustentam ao menos uma pessoa com as remunerações. Nesse contexto, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), entidade que abriga a CMEC, considera a parceria com a Uber oportuna. “Precisamos fortalecer a mulher empreendedora e gerar oportunidades de liberdade financeira e gestão de negócios para elas”, diz Ana Claudia Cotait, presidente do CMEC.

