Trocafone entra no mercado de aluguel de smartphones e quer IPO em 2024

A Trocafone, startup que atua no comércio eletrônico de smartphones e tablets seminovos, prepara-se para dar voos mais altos. Depois de suspender sua abertura de capital em 2021, a empresa estima que irá ultrapassar a marca de meio milhão de reais em faturamento este ano. A ideia, segundo o cofundador e CEO da empresa Guillhermo Freire, é avançar a receita em 45% em 2023, para a marca de 650 milhões de reais. “O mercado de smartphones usados cresce muito rapidamente em todo mundo, em uma taxa acima de 20%. E especificamente na América Latina e no Brasil esse número é ainda maior em comparação com o mercado de aparelhos novos, que praticamente não está crescendo”, diz ele.

Para garantir maior agilidade no serviço, a companhia adquiriu recentemente o grupo PLL, que tem parceria para a compra de aparelhos usados obtidos em planos de fidelidade de empresas de telefonia móvel. Em breve, a empresa entrará no mercado de aluguel de smartphones. O executivo afirma que a empresa fará uma nova tentativa de entrada na bolsa de valores em 2024. “Estamos com plano de fazermos o nosso IPO nos próximos 18 meses. Obviamente, estamos esperando que o mercado se recupere um pouco mais, mas a gente já fez todo o processo em 2021 e tivemos um bom feedback dos investidores. Infelizmente a janela e o mercado se deteriorou muito para o final de 2021 e a gente decidiu colocar esse processo em modo de espera.”

