Trinity planeja investir mais de R$ 300 mi em energia solar no Nordeste

A empresa de energia brasileira Trinity Energias Renováveis vem expandindo sua atuação no mercado livre de energia e na geração distribuída por meio da energia solar. A empresa planeja investir 311 milhões de reais na região Nordeste até o final de 2025 para inaugurar 47 usinas, em 24 municípios espalhados pelos estados de Pernambuco, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Piauí. Juntas, as usinas vão somar potência de aproximadamente 80 MWp (megawatt-pico), De acordo com João Sanches, presidente da Trinity, os planos de expansão se devem a dois fatores: custo médio de energia elevado e alta incidência solar na região. “O Nordeste possui uma das maiores radiações solares do mundo, tornando a região propícia para a geração de energia fotovoltaica. Além disso, existem condições de financiamento favoráveis”.