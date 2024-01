Trabalhista, tributária e saúde têm de reduzir incertezas, diz Barroso

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Numa frente de suma importância para investidores e empresários, o presidente do STF, Luís Roberto Barroso, discordou de que o Brasil não ofereça segurança jurídica. Para ele, de uma maneira ampla, o país se caracteriza por respeito a leis e contratos. Mas admitiu que há três áreas com ambiente de incertezas que precisam ser equacionadas. São elas a trabalhista, a tributária e a da saúde.

A legislação complexa faz, por exemplo, disse Barroso durante o Brazil Economic Forum, uma iniciativa de VEJA e Lide, que apesar da redução de processos trazida pela reforma trabalhista, o Brasil ainda seja um recordista mundial com cerca de 5 milhões de ações na Justiça. Na área tributária, o excesso de leis complicadas, a voracidade fiscal do Estado e a criatividade dos advogados causam uma enorme litigância, segundo ele. O mesmo se dá no setor da saúde.