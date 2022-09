Teto de gastos não é um dogma, diz Aloysio Nunes

Ministro das Relações Exteriores de Michel Temer, o senador tucano Aloysio Nunes Ferreira compareceu a um evento com economistas e empresários ao lado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu a vitória do petista nas eleições do mês que vem. Em entrevista ao Radar Econômico, o ex-ministro minimizou as recentes declarações de Lula em relação ao teto de gastos e disse que a medida era necessária quando estipulada, mas não um dogma.

“O teto de gastos foi uma necessidade naquele minuto, quando o presidente não tinha legitimidade de alguém eleito pelo voto e precisava de algumas escolas para que o Brasil não entrasse pelo ralo. Foi uma medida necessária naquele momento, mas não é um dogma”, disse Nunes. “Lula reconhece que terá uma pedreira pela frente, não se trata só de reconstruir, mas fazer mais e melhor e vai precisar de colaboração e unidade. Ele foi bastante responsável na gestão dele como presidente, teve o Henrique Meirelles como presidente do Banco Central”, afirmou.

