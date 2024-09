Terreno de metalúrgica falida em Limeira vai a leilão pela metade do preço

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Um terreno de 2,3 hectares, localizado na Rodovia José Santa Rosa, em Limeira, interior de São Paulo, entra na segunda fase de leilão judicial com 50% de desconto. O imóvel, pertencente à massa falida da metalúrgica Delta Usinagem e DM Fundidos, será ofertado com lance inicial de 3,9 milhões de reais. A segunda etapa do certame online, organizado pela plataforma Positivo Leilões, vai até o próximo dia 25. Até o momento, cinco interessados estão na disputa.

O processo de insolvência das empresas DM Fundidos e Delta Usinagem se arrasta desde 2013, quando a recuperação judicial foi convertida em falência, deixando credores à espera de seus créditos por mais de uma década. No entanto, uma recente decisão da 3ª Vara Cível de Limeira autorizou a venda do imóvel em julho deste ano. O valor arrecadado com o leilão visa angariar recursos para o pagamento dos credores.