Telemedicina veterinária amplia leque de serviços voltados a pets

O mercado de produtos e serviços voltados a animais domésticos no Brasil é um dos maiores do mundo. Segundo estimativa da Anbipet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação) o país é o terceiro em número de pets. São cerca de 140 milhões de animais do tipo, incluindo cães, gatos, peixes, aves etc. Acompanhado desse contingente, a incidência de veterinários no país também se destaca, com mais de 150 mil. A proporção de veterinários por habitante é maior que a de diversos países europeus e o dobro da americana, de acordo com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR). O resultado é um mercado que movimenta dezenas de bilhões de reais anualmente.

Uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) publicada no Diário Oficial da União há pouco menos de um mês deu um novo passo para a expansão do setor. A resolução nº 1.465/2022 tem como finalidade aprimorar a regulação da telemedicina veterinária. Já existem no Brasil organizações que exploram a modalidade, como é o caso da startup Dr. Tis, que realizou mais de dois milhões de exames online apenas em 2021.

Sobre a inserção da telemedicina para pets no Brasil, Jihan Zoghbi, CEO da Dr. Tis, afirma que as clínicas estão sendo testadas em sua capacidade de promover um ambiente acolhedor mesmo que a distância. “O maior desafio é prestar um atendimento qualificado e acolhedor, junto com os tutores de cada animal. Nós sabemos que o sentimento que as pessoas têm é o de que seus pets fazem parte da família. Muitos, inclusive, ajudam em tratamentos de saúde”, diz.

