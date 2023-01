Tebet ameniza declarações de Lula e acena para o mercado

Simone Tebet assumiu o ministério de Planejamento e Orçamento na manhã de hoje e deu sinalizações positivas ao mercado em seu discurso, aliviando as declarações de Lula com a área fiscal. Ela afirmou que o plano da pasta é “colocar o brasileiro no orçamento, mas sem descuidar da responsabilidade fiscal”. A fala foi recebida com otimismo e ajudou a amenizar o sentimento negativo que tomou conta do mercado nos últimos dias após discursos preocupantes de alguns ministros empossados.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, desfez ontem uma dessas preocupações. Ele garantiu que o governo não possui planos de revisar a reforma da previdência, como havia sido cogitado por Carlos Lupi.

O senador Jean Paul Prates, indicado de Lula para presidir a Petrobras, também fez ontem um discurso mais ameno e afirmou que não haverá intervenção na política de preços da Petrobras. Essas sinalizações continuam repercutindo no dia de hoje e contribuem para a melhora do Ibovespa, que negocia nesta tarde com alta de quase 2%.

Lá fora, investidores reagem com a melhora nos dados de serviços na China, enquanto na Europa e no Reino Unido, os dados de atividade indicam desaceleração nas economias. Nos Estados Unidos, o mercado segue atento as falas dos membros do banco central norte-americano após a divulgação da ata indicar que a taxa de juros vai continuar elevada ao longo do ano.