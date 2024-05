Tarcísio vai liberar mais de R$ 700 milhões em rodada do ProAtivo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) vai autorizar a liberação de mais 700 milhões de reais em créditos acumulados no ProAtivo. A 11ª rodada do programa abrange contribuintes de todos os setores econômicos que tenham créditos para transferência.

Em abril, o governador Tarcísio de Freitas e o secretário da Sefaz-SP, Samuel Kinoshita, anunciaram outros 600 milhões de reais voltados a fabricantes de máquinas agrícolas e produtores de proteína animal. Somados, o valor acumulado total das liberações de crédito acumulado autorizadas desde o início do Programa ProAtivo pode superar 4 bilhões de reais aos contribuintes paulistas. A Resolução e a Portaria serão publicadas no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 20.