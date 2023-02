Startup atrai Cogna, Falconi e Pirelli com tecnologia que prevê demissões

Em meio a explosão de inovações na área de inteligência artificial, como o uso de ChatGPT, a startup Minehr, investida pelo grupo Falconi, tem trabalhado em uma tecnologia que é capaz de prever com mais de 95% de precisão os pedidos de desligamento voluntários dos funcionários. Com o sistema, as empresas conseguem aprimorar sua área de gestão de pessoas, reduzindo assim o índice de rotatividade nas corporações. A inovação da Minehr, inclusive, já foi aderida por grandes empresas, como Cogna, Faber-Castell, Pirelli e SLC Agrícola. Em 2022, a startup brasileira foi eleita para o top 10 na categoria de inteligência artificial do Ranking 100 Open Startups.