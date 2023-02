Startup aposta em “vale-viagem” para empresas e vê lucros crescerem

A Férias & Co, uma startup de viagens, tem oferecido numa espécie de “vale-viagem” a empresas interessadas em financiar as férias de seus funcionários. Em resumo, a startup oferece créditos de viagens como benefícios corporativos para empresas. Dessa forma, as companhias pagam valores mensais que são transformados em créditos a serem utilizados em viagens pelos colaboradores. A empresa faturou 4 milhões de reais em 2022, crescimento de 300% frente a 2021. Ao longo do ano, foram feitas cerca de 2.800 reservas por clientes dentro da plataforma e mais de 2.600 viagens foram realizadas. Para o ano de 2023, o objetivo é triplicar o número de clientes ativos.

Siga o Radar Econômico no Twitter