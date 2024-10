SP registra 61 mil novos postos de trabalho formal em agosto, alta de 0,4%

O estado de São Paulo gerou 61 mil postos de trabalho formal em agosto, representando uma leve alta de 0,4% em relação ao estoque de empregos de julho. O saldo de agosto é resultado de 693 mil admissões e 632 mil desligamentos de funcionários no período. Com isso, o estoque de empregos com carteira assinada no estado segue próximo de 14,4 milhões. Os segmentos da economia paulista que mais ganharam trabalhadores em agosto foram os de serviços (+0,5%) e comércio (+0,5%), seguidos da indústria (+0,4%). Na construção civil, a alta ficou abaixo da média, em 0,2%. Os dados foram compilados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), do governo estadual, com base no cadastro oficial do Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado de janeiro a agosto de 2024, o saldo de empregos formais foi de 502 mil, uma alta de 3,6% ante o mesmo período do ano anterior.