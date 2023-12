SP receberá partida de futebol americano que deve movimentar US$ 60 mi

A National Footboll League (NFL) fará um jogo em São Paulo no ano que vem. O anúncio foi feito hoje, em Dallas, Texas (EUA), durante a NFL Owners Meetings. Participaram os donos dos 32 times da liga de futebol americano, o prefeito Ricardo Nunes e do presidente da São Paulo Turismo/SPTuris, Gustavo Pires. A partida será no estádio do Corinthians, em Itaquera, na primeira semana de setembro ou na segunda de novembro. As equipes e a data serão divulgadas até maio.

A capital paulista é parte da expansão mundial da marca, a “NFL International Series”. Segundo a liga, há no Brasil 38,3 milhões de pessoas que se declaram fãs da modalidade, atrás apenas o México, com 39,6 milhões. A expectativa é que a partida movimente na capital paulista em torno de 60 milhões de dólares.

As negociações começaram em 2022, após manifestação formal de São Paulo. Ao longo de 2023 foram feitas reuniões e vistorias de itens como mobilidade e sistema de transportes, hospitalidade, segurança e infraestrutura, não só da cidade como do local do jogo e dos centros de treinamentos.

A opção pela arena Corinthians levou em consideração o tamanho do gramado, as áreas do entorno para ativações dos patrocinadores, a necessidade de adaptação dos vestiários e os camarotes, que seriam parecidos aos utilizados nos EUA.