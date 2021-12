Sócio da XP vende cerca de R$ 1,3 bi em ações na Nasdaq

Sócios da XP fizeram no fim do pregão da bolsa americana Nasdaq, no início da noite desta segunda-feira, 13, uma oferta secundária de 7,8 milhões de ações, algo em torno de 240 milhões de dólares ou, em reais, 1,36 bilhão de reais. No momento, não dá para saber quais são os sócios que estão se desfazendo dos papéis, mas operadores do mercado dizem que parece se tratar de um acionista relevante da empresa. Do total de ações da XP no mercado, o volume que está sendo vendido não chega a 1,5%. Mas dependendo do acionista que estiver se desfazendo das ações pode representar até 6% da participação deste acionista específico. Entre os controladores estão Guilherme Benchimol e outros sócios-diretores do banco e ainda o fundo General Atlantic. Outro sócio é a Itaúsa, que já declarou que em algum momento vai se desfazer de sua participação. A ações da XP sobem quase 3,5%.

*Atualização às 9h30min. Na manhã desta terça-feira, a Itaúsa confirmou a venda das ações pelo valor de 1,2 bilhão de reais.