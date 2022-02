Sócio minoritário da Bertin quer anular fusão com JBS

A Berf, que é minoritário do grupo Bertin, está pedindo à Justiça que a empresa apresente uma série de documentos sobre a operação de fusão com o JBS. O objetivo é usar as provas em um eventual pedido de anulação da fusão, que aconteceu em 2009. O pedido de antecipação de provas foi protocolado na Justiça de São Paulo neste ano por conta de uma ação proposta pela SPS Capital, um minoritário da JBS, na Justiça americana. A SPS teve acesso a documentos de um processo administrativo na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que analisa se a Blessed, empresa usada no processo da fusão, operou irregularmente e se houve uma sobrevalorização na avaliação do frigorífico Bertin. Os irmãos Bertin chegaram a propor um acordo para a CVM de meio milhão de reais para encerrar o processo administrativo, mas sem sucesso.

Leia mais em:

Blessed volta a assombrar Joesley Batista e pode atingir em cheio a JBS

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.