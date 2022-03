Sócio do Bertin notifica JP Morgan em processo que questiona fusão com JBS 

A Berf, empresa sócia do grupo Bertin, está em uma jornada para questionar a legitimidade da fusão feita com a JBS há mais de dez anos. O sócio aproveitou o fato de que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está reavaliando o caso, analisando possibilidade de sobrevalorização do Bertin com o uso da empresa Blessed Holdings, para pedir na Justiça uma série de documentos. A mais nova investida é contra o JP Morgan, o banco americano que assessorou a JBS no processo. A Berf está pedindo todos os documentos produzidos ou recebidos pelo JP Morgan sobre a constituição da Blessed Holdings e também os documentos relativos à aquisição de participação que veio a público com a delação de Joesley e Wesley Batista. O banco JP Morgan não quis fazer qualquer comentário sobre o assunto.

