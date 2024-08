‘Sob nova direção’: Os planos da Wise para o Brasil e México

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Recém alçado ao posto de Chief Risk Officer (CRO) da Wise na América Latina, o brasileiro Enio Almeida chegou ao cargo vindo de Londres, onde já ocupava importante posto na sede da empresa de tecnologia financeira, com uma missão: acelerar a operação no México, ainda embrionária, e consolidar a posição no Brasil, considerado um dos 5 maiores mercados da empresa. Desde 2018, ano em que começou a operar por aqui, a Wise já emitiu cerca de 1 milhão de cartões.