Sob Lula, economia é prioridade no noticiário de 2023, diz pesquisa

Passada a eleição mais polarizada da história e agora com Luiz Inácio Lula da Silva ocupando a Presidência da República, questões referentes à economia e à política seguirão como as principais norteadoras do consumo de notícias por brasileiros em 2023. A tese baseia-se em pesquisa da Agência Virta em parceria com o Instituto QualiBest, referência em pesquisas online. Os tópicos em questão são destaque no consumo de notícias para 36% dos respondentes, seguidos por tecnologia e esportes, com 22% e 11%, respectivamente.

Quanto aos meios utilizados para consumir informação, os portais de notícias e as redes sociais foram os mais citados, empatados tecnicamente com 26% e 25% das respostas. A pesquisa também pondera sobre diferenças entre as redes sociais. Em meio a mudanças de gestão e incertezas, o Twitter aparentemente está em estagnação como fonte de notícias, segundo a QualiBest. Apenas 11% dos entrevistados citam a rede do bilionário Elon Musk como a que mais desperta interesse. À frente estão o Instagram, com 46% das menções, e o Facebook, com 23%. O novato TikTok vem atrás, com 4%.

