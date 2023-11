‘Só resolvendo o problema fiscal o país vai pra frente’, diz Tarcísio

Entre os pontos fracos da conjuntura nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep), é categórico ao eleger a questão fiscal como primeira prioridade. “O maior desafio do Brasil hoje é fiscal, não tenho dúvida disso. Só resolvendo o problema fiscal o país vai pra frente”, diz em entrevista ao Radar Econômico em evento do Grupo Voto, em São Paulo. O governador argumenta que não seria inteligente estipular um orçamento anual com base na receita do ano interior — elemento do novo arcabouço fiscal — pois essa poderia não se manter no ano seguinte. Tarcisio também critica a lógica adotada pelo governo federal de apenas buscar incrementos de arrecadação, deixando de lado o corte de despesas desnecessárias.

“Lula está com uma cabeça de vinte anos atrás, achando que o mundo é o mesmo de antes”, diz à coluna ao comentar a falta de empenho do governo federal em bancar uma reforma administrativa — um profundo ajuste de contas pela despesa. Nesse sentido, o governador utiliza o exemplo da Fundação CASA, instituição para menores infratores de São Paulo. “O quadro de funcionários contribui para que o custo de cada jovem gire em torno de 35 mil reais. Isso é insustentável’, diz. O governador quer enxugar a administração pública no estado e defende o mesmo para o Executivo federal.

