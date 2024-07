Sinalização de Galípolo sobre câmbio foi positiva, diz Camila Abdelmalack

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 9 de julho de 2024.

“A sinalização de que o Galípolo não vai interferir no câmbio foi muito positiva”, disse Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos, durante o programa VEJA Mercado desta quarta-feira, 10. “Vimos o dólar no patamar de R$ 5,70, na semana passada, justamente porque se gerou uma crise de confiança em relação às contas públicas e ao futuro do Banco Central. Em resposta, o BC se posicionou de maneira bem firme em relação ao câmbio”.

Gabriel Galípolo, diretor do Banco Central e provável sucessor de Campos Neto na presidência da autarquia, sinalizou a agentes do mercado que não implementaria medidas de alívio do câmbio sem o consenso de toda a diretoria, segundo uma reportagem da Bloomberg divulgada ontem.

Pela regra, o diretor de política monetária do BC – cargo atualmente ocupado por Galípolo – tem autonomia para fazer operações cambiais utilizando até 2,5% das reservas internacionais do país. Em reuniões privadas este mês, Galípolo teria dito a investidores que, mesmo tendo essa liberdade, procuraria o consenso de outros diretores antes de atuar.

A notícia teve impacto positivo na percepção de risco do mercado no pregão de terça-feira, ajudando a atenuar a curva de juros e cotação do dólar.

