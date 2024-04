Silveira emprega PL dos biocombustíveis para aproximar governo do agro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, marcou presença em dois eventos do agronegócio nos últimos dias em gesto de aproximação do governo federal com o setor. Em giro por seu estado de origem, Minas Gerais, o ministro participou da abertura da Safra Mineira de Cana de Açúcar, na última sexta-feira, 26. Já no sábado, foi à Expozebu, evento da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), uma espécie de gado bovino. Silveira discursou em favor dos biocombustíveis, que unem sua pasta aos interesses do agro, defendendo o projeto de lei do Combustível do Futuro, aprovado na Câmara e hoje sob análise do Senado. O projeto eleva a mistura do etanol, proveniente da cana de açúcar, na gasolina de 22% para 27%. A fala de Silveira foi vista como uma sinalização de aproximação com a ex-ministra da Agricultura e hoje senadora Teresa Cristina (PP-MS), que deve ajudar na aprovação do PL. Também estavam nos eventos o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, os governadores de Goiás e Minas, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, respectivamente, e membros da bancada do agro no Congresso.