Sigma Lithium envia 22 mil toneladas de lítio à Mitsubishi do Japão

A Sigma Lithium, empresa brasileira com capital aberto na Nasdaq e na Bolsa de Toronto, acaba de enviar uma nova carga de 22 mil toneladas de seu lítio-quíntuplo zero à multinacional Mitsubishi. Este foi o 12º embarque do mineral produzido pela Sigma desde julho do ano passado.

O lítio quíntuplo-zero é industrializado e não gera emissões de carbono, nem resíduos ou subprodutos químicos nocivos ao meio ambiente. O mineral é considerado fundamental para a produção de baterias de veículos elétricos.

No final de agosto, a Sigma Lithium recebeu um financiamento no valor de 486,7 milhões de reais do Novo Fundo Clima, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para implementar a segunda unidade de beneficiamento de lítio quíntuplo-zero, também no Vale do Jequitinhonha. Com a ampliação das operações, a empresa aumentará a produção de lítio quíntuplo-zero de 270 mil para 520 mil toneladas anuais.