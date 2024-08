Servir o cliente é mais importante que preço da gasolina, diz CEO da Vibra

VEJA S/A | Episódio 43.

Ernesto Pousada tem pouco mais de um ano à frente da presidência da distribuidora de combustíveis Vibra Energia. Antes, teve passagens pela indústria farmacêutica, de logística e de papel e celulose. O executivo é o convidado do programa VEJA S/A desta semana. Em entrevista ao repórter Diego Gimenes, ele fala sobre a relação com a Petrobras e sobre os rumores de uma reestatização da Vibra. Pousada afirma que a experiência do cliente e a oferta de serviços cada vez melhores nos postos são fatores até mais importantes que o preço da gasolina para a companhia, e comenta o impacto da política de preços dos combustíveis nos negócios. O executivo ainda fala sobre a possibilidade de postos autônomos no Brasil, os custos para recarregar veículos elétricos, o aplicativo Premmia e os planos da Vibra para remunerar seus acionistas depois de um balanço que agradou o mercado. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify