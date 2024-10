Seis a cada dez grandes empresas preveem impacto com a reforma tributária

Cerca de 60% das grandes empresas do país consideram que seus negócios serão diretamente impactados pelas principais mudanças promovidas com a reforma tributária, segundo levantamento da Systax, consultoria fiscal. O foco da análise são as fusões do ICMS e ISS no futuro Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e do PIS/Cofins e IPI na futura Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS). Apenas 9% das 91 grandes empresas consultadas pela pesquisa já estão revisando seus processos em antecipação às mudanças nos tributos. Em contrapartida, 74% alegaram estar colhendo informações sobre as novidades, enquanto 6,7% das empresas dizem aguardar a nova regulamentação passar a valer para iniciar os ajustes.