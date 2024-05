Seguros Unimed evita mais de R$ 7 milhões em fraudes em 2024

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Seguros Unimed obteve sucesso em dez decisões liminares judiciais, de janeiro a abril deste ano, contra clínicas envolvidas em fraudes de reembolsos. Os juízes determinaram que tais clínicas estão proibidas de solicitar as credenciais de login e senha dos planos de saúde de seus clientes, com o objetivo de intermediar ou realizar atos relacionados ao reembolso. Dessa forma, a empresa evitou um prejuízo superior a 7 milhões de reais.

Segundo a Seguros Unimed, clínicas pertencentes ao mesmo conglomerado garantiam aos segurados que todos os custos do tratamento seriam cobertos integralmente pela seguradora, mesmo para procedimentos estéticos não incluídos na cobertura contratual.

O processo ocorria por meio de um reembolso sem desembolso, eliminando a necessidade de o segurado realizar qualquer pagamento antecipado. Para isso, essas clínicas requisitavam as credenciais de login e senha do aplicativo do segurado e executavam a transação em seu nome. Os segurados concordavam em transferir o valor para a clínica assim que fosse creditado em sua conta.