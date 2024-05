Secretário da Fazenda de Tarcísio conduz seminário tributário em SP

O secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Samuel Kinoshita, foi o anfitrião do Seminário de Gap Tributário, realizado nesta sexta-feira, 3, com a participação de especialistas que discorreram sobre o tax gap (diferença entre o que se espera ser arrecadado e o valor efetivamente auferido pela administração tributária).

Como o tema exige o desenvolvimento de novas métricas para cálculo de sua estimativa e de alternativas para o seu enfrentamento, o seminário trouxe à Sefaz-SP membros de organismos econômicos internacionais, autoridades fiscais e membros da academia. O objetivo foi aprofundar a compreensão da gestão por indicadores de tax gap e avaliar as metodologias disponíveis para a sua aplicação.

Com o tema “Implantação da gestão por gap tributário: da metodologia eficaz à gestão por indicadores”, o seminário teve a participação do BID, do Fundo Monetário Internacional (FMI), da Receita Federal do Brasil (RFB), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da London School of Economics e do Instituto de Estudos Fiscais (IFS).