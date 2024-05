São Paulo cria 214 mil vagas com carteira assinada no primeiro trimestre

Cerca de 214 mil postos de trabalho formais foram gerados no estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2024, um aumento de 1,5% ante o mesmo período do ano anterior. O montante foi contabilizado por pesquisa da Fundação Seade a partir de dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e representa quase 30% do total de empregos criados no país entre janeiro e março. Para efeito de comparação, o estado possui pouco menos de 22% da população do país e cerca de 30% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No mês de março, a criação de vagas de trabalho com carteira assinada no estado de São Paulo ficou estável em relação a 2023, com uma variação de 0,6%. O saldo de empregos no período foi de 77 mil postos, decorrente de 713 mil admissões e 636 mil demissões. Houve um avanço de empregos em todos os grandes setores da economia: construção (+1%), serviços (+0,6%), indústria (+0,5%), agricultura (+0,4%) e comércio (+0,3%). Com isso, hoje o estado concentra um total de 14,1 milhões postos de trabalho formais.