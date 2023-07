São Paulo chega a 100 cidades com internet 5G e lidera tecnologia no país

Pouco mais de um ano após a chegada da tecnologia ao Brasil, 100 cidades paulistas contam com internet 5G, que oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida do que a geração anterior. Com isso, o estado de São Paulo concentra um de cada quatro municípios brasileiros com o serviço, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Um balanço da InvestSP, agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), mostra que o número de cidades paulistas que atualizaram a chamada “lei das antenas”, modernizando sua legislação para implementação da tecnologia, mais que dobrou em 2023. De 61 municípios com a legislação atualizada em dezembro, o número saltou para 154 municípios em julho deste ano.

