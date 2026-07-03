Santander Select já representa 20% do banco

O Santander Select, segmento de alta renda do banco, vai responder por 20% da carteira de clientes da instituição no país até o fim deste ano. Thiago Mendonça, head da área, fisgou 400 000 clientes para o novo programa Rewards em apenas um mês e corre para abrir 200 coworkings, chamados de Workcafés. A meta é blindar a alta renda diante da concorrência.

A alta renda virou prioridade máxima no Santander porque o varejo perdeu rentabilidade, espremido pelos juros altos. Para reter o cliente premium e garantir retorno, a estratégia agora é ampliar benefícios globais, reforçar relacionamento presencial e acelerar a oferta de estruturas offshore em Miami.