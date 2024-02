Safra e XP avaliam Hapvida como destaque positivo do trimestre na bolsa

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em seus mais recentes relatórios sobre o mercado de saúde no Brasil, o Banco Safra e a XP classificam ações da Hapvida Intermédica Notredame como ações em destaque no trimestre e reforçam recomendação de compra dos papéis. O preço-alvo do Safra traz uma valorização de 61% para 5,50 reais a ação. Já a XP precifica os papéis em 5,70 reais por ação para 12 meses.

A recomendação de compra é mantida por ambas com base em premissas similares de evoluções consistentes nos índices da companhia. Entre eles, expectativa de melhoria relevante da margem por meio da queda do índice de sinistralidade, do aumento médio dos preços dos planos e da queda da participação das despesas administrativas, de vendas e gerais sobre a receita.