Safra doa R$ 10 milhões ao Rio Grande do Sul, devastado por inundações

O Grupo J. Safra, dono do banco Safra, vai enviar um total de 10 milhões de reais ao Rio Grande do Sul. O montante será usado para mitigar efeitos do desastre climático que acomete o estado, com as maiores inundações de sua história. A doação será feita por meio de diversas instituições filantrópicas.

Até o momento, a Defesa Civil gaúcha estima que mais de 76 mil pessoas tiveram suas residências destruídas, e 538 mil tiveram que deixar suas casas por razão de segurança. A tragédia matou ao menos 149 pessoas, enquanto 112 seguem desaparecidas. Cerca de 2 milhões de pessoas, em 446 municípios, foram afetadas.