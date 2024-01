Safra de IPOs está para acontecer, diz Trabuco

A safra de aberturas de capital de empresas na Bolsa de Valores, ou Inicial Public Offer — IPO, na sigla em inglês — está para acontecer no Brasil e no mundo. Quem faz a previsão é Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco e um dos participantes do Brazil Economic Forum, realizado por VEJA e o Lide em Zurique, na Suíça. É uma ótima noticia pois o mercado de IPOs vem de dois anos de seca absoluta. Em outros países também houve estiagem de aberturas de capital.