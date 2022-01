Rússia propõe o fim do bitcoin no país

O Banco Central russo propôs nesta quinta-feira, 20, proibir o uso e a mineração de criptomoedas no país. A autoridade monetária diz que esse tipo de moeda é uma ameaça à estabilidade financeira, ao bem-estar dos cidadãos e à soberania da política monetária. O relatório do banco central da Rússia diz ainda que as criptomoedas são uma espécie de pirâmide financeira que formam bolhas nos mercados. O bitcoin, a principal criptomoeda negociada no mundo, está cotada hoje um pouco acima de 42 mil dólares e não teve grandes reações ainda ao comunicado russo.

