Rubens Ometto, sobre arrecadação: ‘Governo come pelas beiradas”

O empresário Rubens Ometto, sócio-fundador da Cosan, disparou contra as alterações tributárias que o Governo Federal tem promovido para aumentar a arrecadação, como mudança no voto de qualidade do Carf, crédito presumido do IPI, PIS e Confins e desoneração da folha de pagamento. “Eles estão preocupados em morder, comer pelas beiradas. Quando você faz isso, cria-se um péssimo exemplo”, afirmou durante evento do Grupo Esfera, no Guarujá, no interior de São Paulo. “Claro que sou a favor de programas sociais, mas não dá para pegar o dinheiro da iniciativa privada para administrar um estado que não para de crescer. O Governo quer meter a mão e taxar tudo, não dá”.