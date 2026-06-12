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ROG.e coloca executivos ‘para correr’

Evento do setor de energia terá corrida na Lagoa Rodrigo de Freitas, shows no Riocentro e uma agenda ampliada

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 16h00
Salão escuro com mesas de jantar longas e cadeiras coloridas, voltadas para um palco com telão exibindo BEM-VINDOS ROG-e e o logo IBP. Um homem de camisa amarela está de costas à esquerda
ROG.e 2026 (Divulgação/Divulgação)
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A edição de 2026 da ROG.e (antiga Rio Oil & Gas), principal evento do setor de energia organizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), vai colocar os executivos literalmente para correr neste ano. A edição terá, pela primeira vez, a Energy Run, corrida marcada para 20 de setembro, véspera da abertura oficial do evento, com percurso de 7,5 quilômetros pela Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. A largada será às 7h, no Parque das Figueiras.

A iniciativa faz parte da estratégia de ampliar a ROG.e para além dos pavilhões do Riocentro e reforçar o conceito de festival de energia. Além da premiação individual para os três primeiros colocados nas categorias masculina e feminina, a prova terá o Troféu Corporate Energy, que reconhecerá as três empresas participantes com maior número de inscritos.

A agenda fora dos debates técnicos também inclui a ROG.e Fest, com shows nos gramados do Riocentro ao fim do dia. Estão previstas apresentações de Xande de Pilares, Monobloco, Toni Garrido e Elba Ramalho. A ROG.e 2026 será realizada de 21 a 24 de setembro, reunindo congresso, exposição, networking, eventos paralelos e o espaço Energia Literária, iniciativa da Editora IBP para conectar literatura, conhecimento técnico e debates sociais dentro da programação.

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