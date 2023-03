Risco de aumento de impostos por regra fiscal de Haddad estremece a bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 31 de março.

A bolsa de valores entrou em parafuso e virou do avesso de quinta para sexta-feira. O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, fechou a sessão desta sexta-feira (31) em forte queda, de 1,77%, encerrando o dia aos 101.882 pontos. Apesar de o recuo refletir, em parte, um movimento de realização de lucros após os cinco dias consecutivos de alta marcados pelo índice, analistas afirmam que também há novos questionamentos do mercado a respeito do arcabouço fiscal anunciado pelo governo federal na véspera.

Já o dólar recuou 0, 55% e fechou a R$ 5,06, seguindo no menor patamar em quase dois meses, desde o dia 2 de fevereiro.

O otimismo pela nova regra fiscal do país apresentada pelo ministro Fernando Haddad deu lugar a um aumento no risco de elevação na carga de impostos. A ousada meta do ministério da Fazenda de elevar a arrecadação do país em até 150 bilhões de reais ao ano provoca a leitura de que aumentos nos impostos podem ser necessários. O governo nega. A impressionante mudança de humor na bolsa é o assunto do VEJA Mercado desta sexta-feira, 31.

