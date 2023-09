Rio tem recorde de novas empresas em agosto com alta de 15% no ano

No último mês de agosto, o estado do Rio de Janeiro registrou o maior número de empresas abertas para o período, segundo a Junta Comercial do estado, a Jucerja. No total, 7.240 empreendimentos abriram as portas no território fluminense, um aumento de 8,6% em relação ao antigo recorde do mês — alcançado em 2021, com 6.661 negócios — e de 15% em relação a agosto de 2022.

O número de novos negócios registrados em agosto consistiu no melhor resultado mensal de 2023 até o momento. De janeiro a agosto, a Jucerja contabiliza 48.882 empresas abertas. “Estamos mantendo uma média de cerca de seis mil empresas abertas por mês. Isso nos leva acreditar que fecharemos o ano em torno de 75 mil novas empresas”, diz Sergio Romay, presidente da Jucerja.

