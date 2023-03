Rio de Janeiro comemora criação de vagas e empresas de tecnologia em 2022

A cidade do Rio de Janeiro registrou a abertura de 121 empresas de tecnologia no último ano. Os cálculos são da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação (SMDEIS) em parceria com a Invest.Rio, com base em dados da Rais e do Caged. Ao todo, o Rio conta com mais de 1.180 empresas desse segmento. A abertura das empresas também teve um impacto na geração de empregos na região — em 2022, foram criadas 3 mil vagas pelo segmento, um crescimento de 46,1% em comparação com o ano anterior. Vale ressaltar que a Prefeitura do Rio estabeleceu uma meta de se tornar a capital da inovação e da tecnologia na América Latina. Para dar um salto nesse objetivo, a cidade se prepara para receber o WebSummit Rio, em maio, evento que tem estimativa de movimentar 1,2 bilhão de reais na economia carioca até 2028.

