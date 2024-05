Ricupero lança livro com bastidores do Real em junho, 30 anos após o plano

O ex-ministro Rubens Ricupero, que comandou o Ministério da Fazenda na época de implementação do Plano Real, vai lançar um livro de memórias em junho. A obra, da Editora Unesp, celebra os trinta anos de circulação da moeda no país, iniciada em meados de 1994. Diplomata de carreira com passagem pela embaixada brasileira nos Estados Unidos, Ricupero promete contar bastidores do plano e de toda a sua trajetória no poder público. “Sou um dos poucos que conhece essas histórias”, diz ao Radar Econômico.