Regras sobre vale-refeição colocam empresas em rota de colisão com governo

A regulamentação das regras de portabilidade para o uso de crédito de cartões de vale-alimentação e vale-refeição por parte do Ministério do Trabalho colocou as operadoras em rota de colisão com o governo.

As três principais empresas de benefícios, que concentram 90% dos negócios no Brasil, têm se posicionado contra a abertura do mercado — enquanto 81% dos usuários são a favor da possibilidade de escolher a bandeira do cartão.

