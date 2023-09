Reformas racionais são muito bem-vindas, diz Galípolo sobre administrativa

Questionado sobre a relevância das reformas administrativa e tributária, que estão no radar do Congresso, o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que “toda reforma que vá conferir maior eficiência e racionalidade à economia brasileira é altamente bem-vinda e desejável e deve ser perseguida”. A fala se deu em evento do banco Safra, nesta terça-feira, 26, em São Paulo.

Sem querer entrar em minúcias da reforma administrativa — tema ainda incipiente e delicado para o governo federal — Galípolo optou por explorar a questão da reforma tributária. “Dizer que o Brasil tinha ou tem um sistema tributário é um elogio. O Brasil não tem um sistema, ele não funciona de maneira sistêmica”, disse Galípolo ao comentar a comentar a reforma. O diretor também afirmou que tentar explicar o sistema brasileiro para estrangeiros costuma gerar constrangimentos.

