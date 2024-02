Redes de supermercados lamentam morte de Abilio Diniz

Grandes grupos varejistas dos quais Abilio Diniz fez parte da história emitiram comunicados a respeito da morte do empresário, neste domingo, 18. O GPA, antigo Grupo Pão de Açúcar fundado pelo pai de Abilio Diniz, Valentim Diniz, emitiu nota lamentando a morte do empresário e afirmando que “sua significativa contribuição para o crescimento e consolidação do varejo brasileiro é inegável, especialmente pela sua história no GPA”. “Sua liderança e inovações moldaram o setor, impactando positivamente a economia nacional e inspirou gerações”, diz a nota. “Que sua memória seja honrada e seu legado continue a inspirar o empresariado no Brasil. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento difícil”, encerra o posicionamento.

A Casino, grupo francês controlador do GPA, divulgou um posicionamento assinado pelo presidente do grupo, Jean-Charles Naouri. “É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento de Abilio Diniz, com quem tive o privilégio de conviver por quase duas décadas”, escreveu Naouri. “Nesse momento de dor, gostaria primeiro de me solidarizar com sua família, a quem Abílio se dedicou durante toda sua vida. Abílio foi um empreendedor incansável e que acima de tudo jamais abandonou seu otimismo com o Brasil. Seu legado será sempre lembrado como um dos maiores nomes do varejo alimentar no mundo”, afirmou ele.

O grupo Carrefour, do qual Diniz era vice-presidente do Conselho de Administração, escreveu que o grupo teve “a honra de trabalhar lado a lado com o mais respeitado e admirado empresário do varejo brasileiro”. Em nota, o Carrefour afirma que Abilio Diniz foi “um exemplo de dedicação e amor à família, à educação, aos esportes, à saúde, à espiritualidade e ao Brasil”. “Ao longo de quase uma década, Abilio empenhou sua visão e habilidade únicas no desenvolvimento e amadurecimento de nossa empresa, e o legado que ele nos deixa é inestimável”, escreveu a rede de supermercados.

Em nota assinada pelo seu presidente, João Galassi, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) disse que o empresário “com seu espírito empreendedor”, transformou o Grupo Pão de Açúcar na maior rede varejista do país. “A Abras agradece Abilio pela sua liderança e contribuição ao setor supermercadista. A entidade afirmou que Abilio Diniz “deixou um belíssimo exemplo de dedicação ao trabalho, à família e a toda a classe supermercadista”. “O nosso setor está de luto”, conclui o comunicado.