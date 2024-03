Recém-chegada ao Brasil, rede de postos investe R$ 700 milhões em 2024

Com investimentos 700 milhões de reais e o plano de inaugurar ao menos 40 novos postos de gasolina ainda no primeiro semestre de 2024, as recém-chegadas Gulf e a Fit Combustíveis têm 16 postos já em operação no Brasil. O negócio, com foco na operação entre Rio de Janeiro e São Paulo, tem expectativa de movimentar aproximadamente 20 bilhões de reais no setor de óleo e gás neste ano.