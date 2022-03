Quem perde e quem ganha com o dólar abaixo de R$ 5?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 22 de março.

O dólar fechou mais um dia em queda. Hoje foi de 0,59%, a 4,915 reais. No ano, a queda já passa de 12%. A forte entrada de capital estrangeiro por causa da Selic na casa dos dois dígitos e da alta das commodities em função da guerra ajuda a explicar essa tendência de baixa. Mas no fim das contas, quais setores saem ganhando e quais saem perdendo com a queda do dólar? Esse é o assunto da edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje. Confira também os destaques do dia no Ibovespa.

