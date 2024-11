Queda da inflação à vista? Conta de luz pode ficar mais barata em dezembro

Queda da inflação à vista? O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou a jornalistas na sede da Aneel que há uma “boa tendência” para o acionamento da bandeira tarifária verde no próximo mês de dezembro. Hoje, a bandeira tarifária é a amarela. Em outubro, a bandeira em vigência era a vermelha patamar 2. Para se ter uma ideia, os custos com energia residencial subiram 4,64% somente no mês de outubro — e foram os grandes vilões do IPCA do mês, que teve alta de 0,56% e identificou pela primeira vez um estouro da meta do Banco Central em 12 meses.

“Temos alguns sinais, uma maior elevação de chuva, o PLD (preço de liquidação de diferenças) reduziu o preço. Então, esses indicativos, nos dão uma boa tendência. O resto é torcida. Eu estou torcendo para que a bandeira seja verde e que ela fique verde durante muito tempo. Tem que esperar chegar o fim de novembro”, disse Feitosa. A bandeira verde indica condições favoráveis de energia e não representam nenhum acréscimo na conta de luz.