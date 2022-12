PT dá tapa na cara do eleitor ao apoiar Orçamento Secreto

Legenda do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT) orientou voto favorável à proposta que cria novas regras para a operacionalização do Orçamento Secreto em votação na Congresso Nacional nesta sexta-feira, 16. Na prática, o partido de Lula chancela a medida — enquanto o Supremo Tribunal Federal protela a apreciação da legalidade das chamadas emendas de relator. O projeto regulamenta a distribuição dos recursos pelo tamanho das bancadas dos partidos — o PT tem a segunda maior bancada na Câmara. O texto foi aprovado por 328 votos a 66 na Câmara e por 44 a 20 no Senado.

A postura petista vai de encontro ao que propalavam deputados petistas durante a campanha, que atacavam o dispositivo usado a rodo para a manutenção do presidente Jair Bolsonaro no cargo e garantir governabilidade. A justificativa dentro do PT é de que a chancela do partido ao Orçamento Secreto garantirá a aprovação da PEC da Transição — com articulação fundamental do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Começa mal…

